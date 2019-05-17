شكرا لقرائتكم خبر عن 4 الآف و776 طالبًا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بشمال سيناء السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي عدد 4 الآف و776 طالبًا وطالبة، اليوم السبت، امتحانات الدبلومات الفنية في 22 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الستة بالمحافظة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقالت المهندسة، ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية بمختلف الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي عقبات محتملة، مضيفة أن غرفة العمليات الرئيسية تقوم بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن شمال سيناء والجهات المعنية وديوان عام المحافظة لمتابعة سير الامتحانات في مختلف لجان المحافظة.

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أكدت «مرتجي»، على استكمال توزيع الملاحظين والمراقبين على اللجان المختلفة والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى لجان الإمتحانات، خاصة لجان امتحانات الشيخ زويد ووسط سيناء.

شددت«مرتجي»، على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه رؤساء اللجان في عملهم، مع التأكيد على توفير سبل الراحة المطلوبة لرؤساء اللجان والمراقبين من جاهزية الاستراحات وتوفر المياه اللازمة والوسائل المعيشية.

أشارت إلى توقيع 4 بروتوكولات تعاون مع مديريات الأمن والصحة والتموين وشركة الكهرباء، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين لجان الإمتحانات وتأمين عملية نقل أسئلة الامتحانات إلى اللجان ونقل أوراق الإجابات إلى مراكز التصحيح، بجانب توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة لتوفير زائرة صحية في كل لجنة من لجان الإمتحانات، وتوفير سيارة إسعاف في محيط كل لجنة، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية التموين لتوفير الخبز للملاحظين في الاستراحات، وتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة الكهرباء لتزويد مختلف لجان الإمتحانات بمولدات احتياطية للكهرباء لتشغيلها حال انقطاع التيار الكهربي.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن إجمالي طلاب الدبلومات الفنية بشمال سيناء يبلغ 4776 طالب وطالبة للتعليم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي بواقع 4641 طالب وطالبة لنظام الثلاث سنوات و135 طالب وطالبة لنظام الخمس سنوات موزعين على 22 لجنة بالإدارات التعليمية الستة.