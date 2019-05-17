شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف الأعمال لـ«روف» مخالف والتحفظ على معدات ومواد البناء بـ6 أكتوبر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إيقاف الأعمال لروف مخالف في الحى الرابع بالقطعة 392 بالمجاورة الثانية، والتحفظ على عدد من المعدات ومواد البناء، وجارٍ بحث تكسير السقف والأعمدة، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار جهود جهاز المدينة لمنع المخالفات في مهدها.

وحذر «الشربينى»، المواطنين، من القيام بأي أعمال بنائية مخالفة، حتى لا يقعوا تحت المساءلة القانونية، مضيفاً أنه يتم رصد المخالفات تباعاً من قِبَل رؤساء الأحياء ويتم إزالتها تباعاً.

وعلى صعيد متصل، قال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه تم تنظيم حملة لإزالة الإشغالات من أحد المولات بالمدينة، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير وإدارة الأمن بالجهاز، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار جهود الجهاز في إزالة تعديات الكافيهات على الأرصفة والشوارع.

رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر يوقف الأعمال لروف مخالف والتحفظ على معدات ومواد البناء

رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر يوقف الأعمال لروف مخالف والتحفظ على معدات ومواد البناء

رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر يوقف الأعمال لروف مخالف والتحفظ على معدات ومواد البناء

رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر يوقف الأعمال لروف مخالف والتحفظ على معدات ومواد البناء