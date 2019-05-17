شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة و«مثلث ماسبيرو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وقيادات الصندوق، بحضور قيادات الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، على مستوى الجمهورية، وكذا متابعة موقف مشروع تطوير «مثلث ماسبيرو».

وقال« الجزار» إن الدولة مُمَثلة في وزارة الإسكان، بذلت جهداً كبيراً وغير مسبوق، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، في تطوير المناطق العشوائية، من أجل توفير حياة كريمة لسكان تلك المناطق، وتوفير مساكن حضارية متكاملة الخدمات تليق بالمواطن المصرى بديلاً عن المناطق داهمة الخطورة، كما أن الدولة اقتحمت ملف منطقة مثلث ماسبيرو، وبدأت في تطويرها، بعد أن كان ذلك حلماً يراود الدولة منذ عقود.

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وشدد وزير الإسكان على ضرورة إزالة المبانى العشوائية التي يتم نقل سكانها إلى وحدات سكنية جديدة، واستغلال تلك الأراضى سواءً من خلال إعادة البناء عليها، أو تغيير استخدامها، حتى لا يتم البناء عليها بشكل عشوائى مرة أخرى، مؤكداً على المتابعة الدورية والمستمرة لمشروعات التطوير الجارى تنفيذها من أجل الانتهاء من تنفيذها في أسرع وقت وبأعلى جودة.

الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان يجتمع مع المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية

الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان يجتمع مع المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية

من جهته، قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إنه تم الانتهاء من تطوير 188 منطقة غير آمنة بها 105328 وحدة، وجارٍ الانتهاء من تطوير 90 منطقة أخرى بها 90466 وحدة.

وأضاف المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية أنه تم الانتهاء من تطوير 52 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 18 منطقة أخرى بها 284108 وحدات، كما تم أيضاً الانتهاء من تطوير 18 سوقاً عشوائية، وجارٍ تطوير 26 سوقاً عشوائية أخرى تضم 3645 وحدة.

وفيما يتعلق بموقف مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، أوضح «صديق» أنه جارٍ حالياً تنفيذ 3 أبراج سكنية، مُخصصة لمن وافق من سكان منطقة «مثلث ماسبيرو»، على خيار العودة إلى المنطقة بعد تطويرها، وتضم برجين يتكون كل منهما من (بدروم «جراج سفلى» + دور أرضى «تجارى» + دور أول «جراج علوى» + 16 دورا سكنيا، وبه 10 مصاعد و4 مداخل)، بينما يتكون البرج الثالث من (دور أرضى «تجارى» + 10 أدوار سكنية، وبه 3 مصاعد).