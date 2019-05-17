شكرا لقرائتكم خبر عن أول رسالة من البابا تواضروس حول حادث مقتل كاهن شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، إن حادث مقتل كاهن شبرا الخيمة مؤلم، ورغم أن الحادث جنائيًا إلا أنه أخذ أبعادا كبيرة نظرا لأنه يخص كاهن وداخل كنيسة، لكن هو حادث جنائي ويجب أن نحتوى الأمر. وأضاف في حواره مع الإعلامي إسحاق يونان على قناة «ctv»، نحن طبعًا متألمون وحزانى أن، لم نكن نحب أن تكون نهاية الأب بهذه الصورة.

وأكد البابا، أنه كلف الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، أن يكون هناك تحقيق داخلي في الموضوع من الناحية الكنسية، غير تحقيقات النيابة والشرطة لنتعرف على الأسباب التي أدت لهذا الحادث لنتلافاها في أماكن أخرى.

ويذكر أن واقعة مقتل كاهن كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، حدثت الاثنين الماضي، بإطلاق خادم الكنيسة أعيرة نارية على الكاهن، بعد سلم نفسه للجهات الأمنية وتولت النيابة التحقيق.