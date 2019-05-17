شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار» يبحث تعزيز التعاون مع وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي الذي تنظمه وزارة التعليم بجمهورية الصين الشعبية «الذكاء الاصطناعي والتعليم، الجمعة، مع وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني، وان قانغ، والوفد المرافق له، آليات التعاون العلمي بين البلدين، وذلك بحضور أسامة المجدوب، السفير المصري بالصين، والدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للشؤون الفنية.

وأكد «عبدالغفار»، في بداية اللقاء، على تميز العلاقات التي تربط بين مصر والصين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، عبر العديد من اتفاقيات التعاون الناجحة، مشيرًا إلى تطلع مصر لتطوير التعاون مع الصين، خاصة في المجالات التكنولوجية الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي.

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وتناول اللقاء التأكيد على عمق العلاقات المصرية الصينية من خلال الاتفاقية الموقعة بين الجانبين منذ عام ١٩٨٣، كما بحث الجانبان تعزيز التعاون في المجالات المشتركة مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وعلوم الفضاء، والاستشعار عن بعد، والزراعة، والمياه، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومكافحة التصحر.

الدكتور خالد الغفار وزير التعليم العالي يلتقي بوزير العلوم والتكنولوجيا الصيني في الصين

وأشار الوزير إلى التأكيد على نتائج الاجتماع الثامن للجنة المشتركة الذي أقيم بمصر عام ٢٠١٨، والاستعداد للجنة المشتركة التاسعة والتي ستقام بالصين خلال عام 2020، وكذلك توطين ونقل التكنولوجيا، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

من جانبه، أكد وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني على عمق علاقات التعاون التي تربط بين الجانبين، معربا عن تطلعه بعقد المزيد من اتفاقات التعاون خلال الفترة المقبلة بين المؤسسات التعليمية المصرية الصينية في مجال البحث العلمي.

حضر اللقاء عن الجانب الصيني وي دونجباي المدير العام لقسم التعاون الدولي، وشو يونغ المدير العام لقسم التخطط الاستراتيجي، ووان يونجبنج مستشار الوزير لقسم التعاون الدولي، ووانغ شياو مدير قسم التعاون الدولي، وليو جيا نائب مدير قسم التعاون الدولي.