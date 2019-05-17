شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس عن آلام ظهره: أحتاج للنوم والتعرض للشمس وظروفى لا تسمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن آلام ظهره التى يباشر علاجها بألمانيا تحتاج إلى ثلاثة أمور أساسية وفقا لتعليمات الطبيب وهى شرب المياه والشمس والنوم.

وأكد البابا فى حوار تليفزيونى: أنا أشرب المياه لكن تعرضى للشمس قليل بسبب التحرك بالسيارة أما بالنسبة للنوم أحيانًا الظروف لا تسمح.

فى سياق متصل، مصادر كنسية أكدت لـ"الخليج 365"، أن البابا تواضروس يزور المركز العلاجى الذى أجرى فيه جراحة حقن الظهر العام الماضى فى مدينة ميونيخ، حيث أجرى البروفيسور مايكل ماير جراحة علاج الانزلاق الغضروفى الذى يعانى منه البطريرك منذ سنوات، وتفاقم الألم عليه فى السنوات الأخيرة بعد تضاعف أعباء الخدمة الكنسية.

كان البابا تواضروس قد زار ألمانيا أكتوبر الماضى فى زيارة رعوية وعلاجية حيث دشن البابا خلال الزيارة الكنيسة القبطية بدوسردولف بولاية شمال الراين، وزار الدير القبطى هناك والتقى كهنة الكنائس المصرية فى الايبراشيتين الذين يتولى الإشراف عليهما الأنبا دميان والأنبا ميشائيل، كما التقى البابا شخصيات عامة وسياسية ألمانية من بينهم المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل التى سبقت وقدمت التعازى فى الكاتدرائية وزارت الكنيسة البطرسية.