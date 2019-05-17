شكرا لقرائتكم خبر عن قداسة البابا تواضروس: الكنيسة الأرثوذكسية موضع الإيمان المستقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية سعادته بتدشين كنيسة القديس اثناسيوس الرسولي بمدينة بيتبرج بألمانيا، مقدما التهنئة لشعب الكنيسة بهذه المناسبة، معتبرا أن اليوم سيكون عيدا سنويا للكنيسة تحتفل به باعتباره عيد ميلادها.

وقال البابا تواضروس الثاني - في كلمته خلال القداس الإلهي الذى ترأسه اليوم عقب صلوات التدشين - إن الكنيسة هى موضوع الكلمة المقدسة، كما أن الكنيسة أيضا هى موضوع الذبيحة المقدسة وتنفيذ الأسرار الكنسية، كما أن الكنيسة أيضا هى موضع التوبة المقدسة التى من خلالها يكون الإنسان مؤهلا للشركة والدخول للملكوت.

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وأضاف أن الكنيسة أيضا هى موضع الإيمان المستقيم، والقديس أثناسيوس هو رمز للإيمان المستقيم، فعندما كان العالم كله يميل في اتجاه أريوس كان القديس أثناسيوس يقف أمام العالم من أجل حفظ الإيمان وأطلق عليه "حامي الإيمان".

وأوضح قداسة البابا تواضروس أن إيمان الكنيسة الأرثوذكسية ثابت ومستقيم ومستلم منذ 20 قرنا من الزمان، وهو إيمان مستلم من الأباء الأولين، مشيرا إلى أن الكنيسة هى أيضا موضع الصحبة المقدسة، وهذه الصحبة منقسمة بعضها في السماء ونسميهم شفعاء، وأخرى على الأرض من خلال العلاقات الطيبة التى تجمع بين أبناء الكنيسة وبعضهم البعض.

ودشن البابا تواضروس الثاني صباح اليوم كنيسة القديس البابا أثناسيوس الرسولي في مدينة بتبورج بمنطقة تيرير جنوبي ألمانيا، بمشاركة الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ والكنائس التي حوله بألمانيا، و الأنبا دميان أسقف ورئيس دير العذراء وأبي سيفين بهوكستر والكنائس التي حوله بألمانيا.