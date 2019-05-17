شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 14 رحلة أوروبية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة خلال 24 ساعة الماضية 14رحلة جوية أوروبية على متنها عدد من الأفواج السياحية وعدد الركاب المصريين القادمين من أوروبا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة إن مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة استقبل 14 رحلة من مختلف العواصم الأوروبية، حيث وصل إلى المطار خلال 24 ساعة رحلات من فرنسا وإنجلترا والمانيا واليونان وهولندا وإيطاليا وروسيا والنمسا وسويسرا.

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