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مطار القاهرة يستقبل 14 رحلة أوروبية خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة خلال  24 ساعة الماضية 14رحلة جوية أوروبية على متنها عدد من الأفواج السياحية وعدد الركاب المصريين القادمين من أوروبا. 

 

وقالت مصادر بمطار القاهرة إن مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة استقبل 14 رحلة من مختلف العواصم الأوروبية، حيث وصل إلى المطار خلال 24 ساعة رحلات من فرنسا وإنجلترا والمانيا واليونان وهولندا وإيطاليا وروسيا والنمسا وسويسرا. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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