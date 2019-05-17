شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تخاطب الفرعيات بخطوات التعامل مع الاعتداءات.. ومنى مينا تطالب بتشديد العقوبة الاعتداء على المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت نقابة الأطباء جميع النقابات الفرعية، تنفيذا لتوصيات مؤتمر النقابات الفرعية ببني سويف، والخاصة بتوعية الأطباء بالخطوات اللازمة في حالة التعدي عليهم بمكان عملهم على أن يتم الأخذ بتجربة بني سويف الناجحة وخطواتها وهي في حالة التعدي على الطبيب يتم إبلاغ إدارة مكان العمل (المدير أو من ينوب عنه) والنقابة الفرعية عن حالة التعدي.

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وأضاف بيان صحفي للنقابة، الجمعة، أنه في حالة عدم استجابة إدارة مكان العمل يتم إبلاغ النقابة بمحافظة عمل الطبيب بتقاعس الإدارة عن الإبلاغ، وتقديم بلاغ إلى المحامي العام من النقابة الفرعية بصفتها مندوبا عن المنشأة الطبية والطبيب المعتدي عليه، وعمل بلاغ من النقابة الفرعية ضد إدارة جهة العمل بتهمة التقاعس عن الإبلاغ بواقعة التعدي على موظف أثناء تأدية عمله، كما يجب إبلاغ النقابة العامة للأطباء على الخط الساخن للجنة شكاوى الأطباء 01095111247 وإرسال تفاصيل الاعتداء على الخط الساخن.

وقالت الدكتورة منى مينا، عضوة مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة أصحبت مضطرة لتوعية الأطباء بكيفية التصرف في حالة حدوث اعتداء على أي طبيب أو مستشفى، لعدم الاستجابة لمطالب النقابة المنطقية.

وطالبت منى مينا، بإصدار تشريع بتشديد العقوبة على المعتدين على المستشفيات، ووجود تأمين شرطي على الأبواب يمنع دخول أكثر من مرافق مع المريض. كما طالبت بوضع حد لما وصفتها بـ«الحملات التشويه الإعلامي الممنهجة ضد الأطباء».