شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت مديرية التربية والتعليم بالشرقية استعداداتها لبدء الامتحانات التحريرية لدبلومات المدارس الثانوية الفنية للدور الأول 2018 / 2019 والمقرر لها في الفترة من ١٨ إلى ٣٠ من شهر مايو الجاري على مستوي ٢٠ إدارة تعليمية بنطاق دائرة المحافظة وسط إجراءات أمنية بمحيط اللجان.

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وقال رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية إن لجان الامتحانات على استعداد تام لاستقبال الطلاب كما تم التأكيد على توفير الجو الهادئ لأداء امتحانات الدور الأول بسهولة ويسر، فضلا عن التشديد على تأمين وانتظام اللجان والمتابعة المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية بالتنسيق مع غرفة العمليات بالمديرية الخاصة بالامتحانات.

وأضاف وكيل الوزارة، أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية قـامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت وكذلك التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ بالإضافة إلى تجهيز الاستراحات وتوفير كل سبل الراحة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لإعمال امتحانات الدبلومات الفنية قطاع الزقازيق.

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الإمتحانات ضمن دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية على مستوي المحافظة 46092 طالب وطالبة موزعين على ١٠٣ لجنة بينما يتقدم 26842 طالب وطالبة لأداء إمتحانات الدبلومات الفنية الصناعية موزعين على ٩٨ لجنة كما يتقدم 6281 طالب وطالبة لأداء إمتحانات الدبلومات الفنية الزراعية موزعين على ١٩ لجنة ليصبح إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحانات الدبلومات الفنية التجارية والصناعية والزراعية على مستوي المحافظة 79215 طالب وطالبة موزعين على ٢٢٠ لجنة.