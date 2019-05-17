شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق: جار الانتهاء من تطوير وصيانة الطرق بشمال شرق حي النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه جار الانتهاء من تطوير وصيانة وترميم الطرق بمنطقة شمال شرق حي النادي بالمدينة.

وأوضح الغيطى أن منطقة حى النادى تنقسم إلى أربع مجاورات شمال شرق وشمال غرب وجنوب شرق وجنوب غرب، مضيفا أنه سيتم البدء في تطوير وصيانة باقي المجاورات تباعا، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لتطوير وصيانة حى النادى تبلغ 40 مليون جنيه.

ولفت رئيس الجهاز إلى أن عملية التطوير تشمل تنسيق المناطق الخضراء وترميم الأرصفة والطرق، مضيفا أنه جار العمل على صيانة وترميم وإعادة الشيء لأصله لأعمال الطرق بمنطقة إسكان الشباب الشمالي والجنوبي، حيث تشمل عملية التطوير منطقة 63م ومنطقة 70 مترا وحجر الأساس بإسكان الشباب بالمدينة، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لعمليات التطوير تبلغ 25 مليون جنيه.