شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يدشن كنيسة البابا أثناسيوس في بتبورج جنوبي ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أقيمت، صباح اليوم، صلوات تدشين كنيسة القديس البابا أثناسيوس الرسولي في مدينة بتبورج بمنطقة تيرير جنوبي ألمانيا، بيد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.
ومنطقة تيرير هي التي نُفي إليها القديس أثناسيوس الرسولي، وقت نفيه الثالث عن كرسيه وألف فيها عددًا من الكتب مثل «حياة الأنبا أنطونيوس»، كما استطاع نشر الحياة الرهبانية فيها خلال فترة النفي.
وشارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها إلى جانب الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ والكنائس التي حوله بألمانيا، الأنبا دميان أسقف ورئيس دير العذراء وأبي سيفين بهوكستر والكنائس التي حوله بألمانيا.
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