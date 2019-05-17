شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الإنتاج الحيواني يبدأ تنفيذ أول برنامج اليكتروني لتغذية الأبقار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور أحمد سلامة رئيس قسم بحوث تربية الأبقار بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني بتصميم برنامج Software Program، وهو برنامج خاص بالاحتياجات الغذائية لكل من الأبقار والجاموس وعجول التسمين والأغنام والخيول، ويعتبر برنامج (ANS) هو أول برنامج (أو تطبيق) من نفس فئته يتم عمله في المنطقة العربية، وهو متاح مجانا لمن يطلبه بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني.

وقال «سلامة» في تصريحات صحفية، إنه من المعروف أن تكاليف التغذية في مزارع الإنتاج الحيواني تمثل حوالي 65 – 70 % من المصاريف الجارية للمزرعة، موضحا أن توفير الأعلاف بالكمية المناسبة لاحتياجات الحيوان الغذائية، وأيضا سعر هذه الاعلاف يحددان بشكل كبير مدى ربح أو خسارة مزارع الإنتاج الحيواني.

وأضاف رئيس قسم بحوث تربية الأبقار، إنه لهذه الاسباب تم استخدام برامج سوفت ويير Software Programs لاختيار نوع الأعلاف وحساب الكميات اللازمة للحيوان، وأيضا سعرها، وذلك بهدف توفير العليقة الأفضل للحيوان بأقل سعر ممكن.

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وأوضح «سلامة»، أن فكرة عمل هذه البرامج تعمل على تخزين معلومات معينة عن احتياجات الحيوان الغذائية بناء على عدة عوامل منها نوعه ووزنه وحالته الانتاجية والتناسلية، موضحا أن مستعمل البرنامج (مدير المزرعة مثلا ) يقوم بتحديد حالة الحيوان الموجود بمزرعته والمراد تكوين عليقة متوازنة له، وذلك بأن يدخل في البرنامج المعلومات الخاصة بهذا الحيوان مثل انتاجه اليومي من اللبن ونسبة البروتين والدهن في اللبن.

وأشار إلى إنه يدخل في البرنامج أيضا مواد العلف الموجودة في المزرعة وأسعارها وتركيبها الكيماوي، وبعد تخزين هذه البيانات في البرنامج يقوم بعمل توليفة من هذه الأعلاف بحيث تحقق وتتساوى تقريبا مع احتياجات الحيوان الغذائية المخزنة في البرنامج مثل نسبة البروتين في العليقة ومستوى الطاقة بها وغيرهما من العناصر الغذائية الهامة.

وأوضح رئيس قسم بحوث تربية الأبقار بمعهد الإنتاج الحيواني، إنه يمكن عمل تباديل وتوافيق لنوع وكميات الأعلاف حتى يصل إلى المستوى الأمثل لخلطة العلف بأقل سعر، ويساعده في ذلك سرعة البرنامج في حساب كميات الأعلاف ومقارنتها باحتياجات الحيوان الغذائية.

وأشار «سلامة» إلى إنه يتم من خلال البرنامج توضيح ما إذا كانت هذه الخلطة تناسب الاحتياجات الغذائية للحيوان أم تزيد أو تقل عنها مع توضيح حجم هذه الزيادة أو النقصان، وبالتالي يقوم مستخدم البرنامج بالتعديل اللازم للوصول لأفضل تركيبة علف بأقل سعر ممكن، وهذه البرامج تباع على الإنترنت بآلاف الجنيهات.