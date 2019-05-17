شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 8856 عاملاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة القوى العاملة، إنها نجحت بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وإدارة شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر، في تجديد اتفاقية العمل الجماعي بين الجانبين لتنتهي في 14 مايو 2021، بشأن تنظم تشغيل العمال ساعات عمل إضافية، وكذا أيام بعض أيام الراحات والعطلات الرسمية مما يسهم في تحسين دخولهم، ويستفيد منها 8856 عاملاً.

وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الاتفاقية نصت على أن يتم التشغيل ورديتين يوميا، ستة أيام في الأسبوع وتحدد فترات الراحة وفقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ويتم احتساب التشغيل الإضافي للساعات النهارية والليلة طبقا لأحكام المادة 85 من القانون.

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واتفق الطرفان على جواز تشغيل العمال في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلة الرسمية مع صرف المقابل النقدي للأجر الإضافي المقرر قانونا عوضا عن هذه الأيام وفقا لأحكام المادة السابق ذكرها.

وأضاف «سعفان» أن هذه الاتفاقية تمثل تسوية كاملة للتشغيل الإضافي وتحديد زمن الورادى من قبل الشركة، فضلا عن تقاضي مقابل التشغيل الإضافي والمقابل النقدي أيام الراحات الأسبوعية أو العطلات الرسمية، وتسري الاتفاقية لمدة 3 سنوات.

ووقع الاتفاق عن النقابة العامة للصناعات الغذائية، خالد عبداللطيف عيش، بصفته رئيس النقابة، وعن الشركة رحاب ربيع، بصفتها رئيس قطاع الموارد البشرية. ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة وممثل العمال على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.