شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة يستقبل أول رحلة طيران داخلية بمبني الركاب 2 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنتهي الجمعة فترة التشغيل التجريبي لصالتي السفر والوصول بمبني الركاب رقم ٢ بمطار الغردقة الدولي، بعد أن حددت الشركة المصرية للمطارات مدة أسبوعين للتشغيل التجريبي لصالتي السفر والوصول الدولي بمبني الركاب رقم ٢ بالمطار، باستقبال أول رحلة طيران داخلية وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير والصيانة والإنشاءات الجديدة.

كانت إدارة مطار الغردقة قد قررت نقل رحلات الطيران الداخلي من صالة الوصول والسفر الداخلي إلى صالة الوصول والسفر الدولي بمبني الركاب رقم ٢ وذلك لمدة أسبوعين.