شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تطرح مقاعد قطارات 26 رمضان للحجز أمام المسافرين اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح هيئة السكة الحديد اليوم الجمعة، مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 31 مايو الموافق 26 رمضان للحجز أمام المسافرين، وتقوم غدا بالسبت بطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 1 يونيو الموافق 27 رمضان.
كما تطرح هيئة السكة الحديد بعد غد الأحد مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 2 يونيو الموافق 28 رمضان، والاثنين تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 3 يونيو الموافق 29 رمضان، والثلاثاء تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 4 يونيو الموافق 30 رمضان.
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