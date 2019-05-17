النشرة المرورية.. انتظام حركة السير بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شهدت المحاور والميادين الرئيسية، بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، حالة من الانتظام المروري، فكانت أغلب الشوارع الرئيسية تسودها السيولة المرورية وانتظام حركة السيارات، وسط تدعيم الطرق بالخدمات الأمنية والمرورية تجنبًا لوقوع أي حوادث.

وانتظمت حركة السير بطريق صلاح سالم باستثناء منطقة نفق العروبة وبعض الكثافات باتجاه المطار، وتكرر الأمر بالطريق الدائري الذي شهد سيولة مرورية، في أغلب أماكنه ما عدا بعض الكثافات المتحركة عند نفق السلام المتجه إلى المرج.

كما شهد طريق كورنيش النيل، المتجه من المعادي حتى وسط البلد وقصر العيني انتظاما في الحركة المرورية، وانتظمت حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، إضافة إلى المداخل المؤدية للميدان.

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محور المشير المتجه إلى القطامية والقاهرة الجديدة، شهد سيولة تامة في حركة السير، وكذلك شارع التسعين الذي شهد انتظاما في حركة السير أعلاه.

وفي محافظة الجيزة شهد محور 26 يوليو القادم من أكتوبر نحو ميدان لبنان سيولة تامة في الاتجاهين.

وانتظمت حركة السير بشارع الهرم من منطقة الأهرامات ميدان الجيزة، وانتظمت حركة السير بصورة كبيرة في شارع فيصل الذي شهد حركة سير منتظمة، وتباطأت حركة السير قليلا أعلى كوبري صفط اللبن باتجاه الجيزة ومحيط جامعة القاهرة، كما ظهرت بعض الكثافات في نزلة المريوطية من الطريق الدائري اتجاه المنيب، وانتظمت بكوبري الدقي.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة من انتشار رجالها بالشوارع والميادين، بالإضافة للكمائن المرورية المتحركة بالطريق لمنع ظهور تكدسات مرورية وضبط المخالفين.