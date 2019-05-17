القضاء على 47 تكفيريًا.. تفاصيل بيان الجيش حول مكافحة الإرهاب (فيديوجراف)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت القوات المسلحة، في أحدث بيان لها بشأن مكافحة الإرهاب، أمس الخميس، تدمير القوات الجوية لـ29 مخبئًا وملجئًا للعناصر الإرهابية و97 عربة دفع رباعي، إلى جانب القضاء على 47 تكفيريًا عثر بحوزتهم على بنادق وعبوات ناسفة معدة للتفجير، واكتشاف وتفجير 385 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات وتدمير فتحتي نفق.

وتمكنت القوات المسلحة من ضبط وتدمير 33 سيارة و8 دراجات نارية بدون لوحات معدنية يستخدمها الإرهابيون، والقبض على 158 فردًا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية، وضبط 585 بندقية مختلفة الأنواع و2088 طلقة مختلفة الأعيرة، و646 كيلو جرامًا من جوهر الحشيش و10 كيلو جرامات أفيون و633 ألف قرص مخدر، و172 عربة تستخدم في أعمال التهريب و48 جهازًا يستخدم للتنقيب عن المعادن.