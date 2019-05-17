أخبار متوقعة.. قوافل دعوية للأوقاف واجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات (المنيا والبحيرة ومطروح) في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع المحافظات، ضمن أخبار متوقعة اليوم الجمعة، ونرصدها في السطور التالية:
القاهرة.. تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات (المنيا والبحيرة ومطروح) في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع المحافظات.
نيويورك.. يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بطلب من ألمانيا والكويت وبلجيكا، لمناقشة الأوضاع شمال غرب سوريا.
موسكو.. يبدأ المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية مارك لامبرت زيارة إلى موسكو، لبحث آفاق تسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية.
السويس.. يلتقي فريقا الإسماعيلي والداخلية، في العاشرة مساء، على استاد السويس، وذلك في إطار مباريات الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة للدوري.
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