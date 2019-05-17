مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بالمطرية

كان اللواء محمد منصور ، مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمه، قد تلقى إخطاراً من اللواء أشرف الجندى مدير المباحث الجنائيه، يفيد إلقاء القبض على "ت . م . و"، ن "ب. ي"، عاطلين ومقيمان بدائرة قسم المطرية، لاتهامها بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة البطاريات من المواطنين أثناء ركن السيارلت فى الشوارع الرئيسية عن طريق المغافلة، وذلك باستخدام دراجة بخارية فى شوارع دائرة المطرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات مع المتهمين.