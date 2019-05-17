شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الدبلومات الفنية.. احذر 9 حالات تؤدى لإلغاء امتحانك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية، مطلع الأسبوع المقبل، يقدم ”الخليج 365” فى 9 معلومات أسباب إلغاء امتحان الطالب وحرمانه منه:



1ـ إذا صور أو طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها.

2ـ يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد فى حالة الغش أو الشروع فيه أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأى وسيلة.

3ـ امتحان الطالب يعتبر ملغيًا إذا أتى أى فعل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.

4ـ إذا تعدى بالقول أو الفعل على أحد القائمين على نظام الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك.

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5ـ يحرم الطالب من الامتحان فى جميع المواد إذا استخدم المحمول بكل أنواعه أو أى وسيلة تكنولوجية أخرى.

6ـ إذا ساعد الطالب الغير فى أداء الامتحان بدلاً منه وإذا أخفى أوراق الإجابة الخاصة به أو هرب بها يحرم من الامتحان.

7ـ إذا مزق ورقة الإجابة الخاصة به.

8ـ يلغى امتحان الطالب فى المادة إذا تأخر على موعد انطلاق الامتحان المحدد.

9ـ إذ تبين أثناء تقدير الدرجات وجود تطابق فى إجابات الطلاب فى مادة أو بعض المواد مما يقطع بوجود غش جماعى.