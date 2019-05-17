شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا فى درجات الحرارة؛ ليسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا ومعتدل ليلاً.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وتنشط السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيكون خفيفًا إلى معتدل، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فيكون خفيفًا إلى معتدل، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

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القاهرة 24 35

شبين الكوم 23 35

طنطا 18 34

دمنهور 18 26

الإسكندرية 17 26

بلطيم 18 26

مطروح 16 25

السلوم 14 31

سيوة 16 33

بورسعيد 18 28

دمياط 18 27

الزقازيق 21 38

الإسماعيلية 18 35

السويس 21 35

العريش 22 32

رفح 21 31

رأس سدر 23 34

نخل 15 37

نويبع 21 37

طابا 22 38

كاترين 18 32

الطور 23 38

شرم الشيخ 26 38

الغردقة 26 38

مرسى علم 26 37

الفيوم 21 35

بنى سويف 21 35

المنيا 21 36

أسيوط 21 37

سوهاج 22 38

قنا 23 41

الأقصر 26 43

أسوان 27 43

أبوسمبل 24 42

الوادى الجديد 26 41

شلاتين 25 34

أبو رماد 26 33

حلايب 27 32

رأس حدربة 27 31

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 40

المدينة 26 39

الرياض 27 39

المنامة 29 36

أبوظبى 29 39

الدوحة 26 36

الكويت 25 41

دمشق 15 35

بيروت 20 27

عمان 4 34

القدس 15 31

غزة 18 28

بغداد 23 3

مسقط 28 33

صنعاء 14 27

الخرطوم 27 44

طرابلس 13 25

تونس 13 28

الجزائر 16 23

الرباط 14 23

نواكشوط 19 26

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 13 29

إسطنبول 14 22

إسلام آباد 20 30

نيودلهى 25 39

جاكرتا 24 32

بكين 19 33

كوالالمبور 24 34

طوكيو 15 23

أثينا 12 22

روما 13 20

باريس 11 19

مدريد 08 20

برلين 07 18

لندن 10 15

مونتريال 09 17

موسكو 08 18

نيويورك 12 22

واشنطن 14 20