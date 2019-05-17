أخبار مصر | "الشباب والرياضة": منحة "ناصر للقيادة التحويلية" تلقى اهتماما خاصا من الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة": منحة "ناصر للقيادة التحويلية" تلقى اهتماما خاصا من الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تؤكد وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، علي اهتمام ودعم الدولة للملف الإفريقي، تنفيذًا لما أعلنه رئيس الجمهورية خلال فعاليات منتدى شباب العالم والذي شهد تمثيلا مشرفًا لشباب الدول الإفريقية، حيث جاءت منحة" ناصر للقيادة التحويلية " التي تقدمها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني- مكتب الشباب الافريقي خلال الفترة من 8-22 يونيو المقبل لتعكس اهتمام خاص من الدولة بالمنحة، ايمانًا منها بدور الشباب الإفريقي وأهمية تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب بالإضافة إلي تمكينهم في المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم.

وفي هذا السياق قامت الهيئة العامة للاستعلامات من خلال البوابة الإلكترونية التى تم تدشينها بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي والتى تتضمن سبع مواقع على شبكة الإنترنت باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والسواحيلية ولغة الهوسا، واللغة الأمهرية، واللغة البرتغالية http:africa.sis.gov.eg بتبنى منحة " ناصر للقيادة " والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، تنفيذًا لمبادرة "1Million by 2021" لتأهيل مليون شاب افريقي بحلول عام 2021 والتي أطلقتها مفوضية العلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية بالاتحاد الافريقي مؤخرا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

كما نشرت هيئة الاستعلامات المنحة على موقعها الرسمى من هنــــــــا باللغات الثلاث العربية والانجليزية والفرنسية من خلال نافذة الكترونية خاصة بالمنحة، وتضم شروط الالتحاق بالمنحة واستمارة التسجيل.

Advertisements

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة أعلنت ان المنحة تستهدف 120 شاب قيادي تنفيذي من دول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، صناع القرار بالقطاع الحكومي، القيادات التنفيذية بالقطاع الخاص، شباب المجتمع المدني، رؤساء المجالس القومية للشباب، أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، الباحثين بمراكز البحوث الإستراتيجية والفكر، أعضاء النقابات المهنية، والإعلاميين والصحفيين.

وتهدف المنحة إلي نقل التجربة المصرية العريقة في بناء المؤسسات الوطنية، وخلق جيل جديد من القيادات التحولية الإفريقية الشابة ذات الرؤية المتماشية مع توجهات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي المؤمنة بخدمة أهداف الوحدة الإفريقية عن طريق التكامل، بالإضافة إلي إنشاء تجمع للقيادات الإفريقية الشابة الأكثر تأثيرا على مستوي القارة بالتدريب والمهارات اللازمة والرؤى الإستراتيجية.

تعد "ناصر" أول منحة (إفريقية – إفريقية) تستهدف القيادات الإفريقية الشابة التنفيذية ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة داخل مجتمعاتهم، وهي أحدي آليات عناصر التمكين الحاسمة للتحول الإفريقي التي أقرتها أجندة إفريقيا 2063 نصًا.