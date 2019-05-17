شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الجمعة.. الأخبار المتوقعة 17 مايو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات (المنيا والبحيرة ومطروح) في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع المحافظات.

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نيويورك.. يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بطلب من ألمانيا والكويت وبلجيكا، لمناقشة الأوضاع شمال غرب سوريا.

موسكو.. يبدأ المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية مارك لامبرت زيارة إلى موسكو، لبحث آفاق تسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

السويس.. يلتقي فريقا الإسماعيلي والداخلية، في العاشرة مساء، على استاد السويس، وذلك في إطار مباريات الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة للدوري.