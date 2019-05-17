شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 37 فى انقلاب شاحنة تقل مهاجرين شرق تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى خمسة مهاجرين غير شرعيين مصرعهم، أمس الخميس، وأصيب 37 آخرون بجروح جراء انقلاب شاحنة كانت تقلهم فى شرق تركيا.

وقالت وكالة "كونا" التركية، إن الحادث وقع فى منطقة (توسبا) بمقاطعة (فان) ولم يتم بعد التعرف على هوية القتلى والجرحى.

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وأضافت أن السلطات ارسلت فريقين للانقاذ الطبى و11 سيارة اسعاف الى مكان الحادث وتم نقل المصابين الى المستشفيات فى المقاطعة.