"حرقت شعر بنتي".. يونس يطلب تطليق زوجته في محكمة الأسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "يونس ر."، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته "سحر أ."، (28 سنة) بعد زواج دام لمدة 3 سنوات، مبررًا دعواه: "مراتي مهملة، طيرت شعر بنتنا بالصبغة".

وقال "يونس" في دعواه التي حملت رقم 3272، لسنة 2018، إنه تزوج من سحر بعد قصة حب استمرت لعدة أشهر، موضحًا أنه أعجب بشخصيتها التي جعلته يتمسك بالزواج منها، وانتقلا للمعيشة بعش الزوجية.

وأكمل الزوج حديثه: "مرت الأيام وأثمرت الحياة بيننا عن إنجاب طفلتنا سلسبيل، وعشنا أجمل حياة زوجية وازدادت بعدما وصلت طفلتنا للحياة، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وانقلبت الحياة الزوجية إلى مشاكل وخلافات أسرية".

"مراتي لها أصدقاء وبقت بتخرج كتير ومعظم وقتها في النادي".. قالها الزوج في حديثه قبل أن يكمل: "من بعد أصدقائها الجدد والمشاكل أصبحت كل يوم".

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وعن سبب المشكلة يتابع "يونس": "ذهبت للكوافير وصبغت شعرها، وشعر طفلتها التي لم تكمل عامها الثاني، وبعدها ظلت الطفلة تبكي حتى ذهبت بها للمستشفى وعلمت بأن لديها حرق بالرأس".

يختتم: "بعد مرور أيام قليلة خرجت طفلتي من المستشفى، وذهبت الزوجة لمنزل أسرتها وتركت منزل الزوجية، مشيرًا إلى أنه حاول إعادتها لكنها رفضت وفضلت المعيشة مع أهلها والخروج مع أصدقائها الذين جعلوا طفلتها لديها حرق برأسها، وبدون تفكير طالبت والدها بالطلاق لكنه رفض وبشدة".

بعد محاولات الزوج التي باءت بالفشل، لجأ إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى تطليق للضرر منها، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها.

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