فتح الطريق بعد حادث تصادم بمحور جوزيف تيتو في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي: تمكنت الإدارة العامة للمرور من إزالة آثار حادث تصادم 5 سيارات بمحور جوزيف تيتو بالنزهة، وفتح الطريق وإعادة حركة السير لطبيعتها. ودفعت الإدارة بخدمات مكثفة وأوناش لرفع آثار الحادث من الطريق. Advertisements ولقي شخصان مصرعهما على الأقل وأصيب 6 آخرون في الحادث. وقال مصدر أمني إنه جارِ حصر الضحايا. ونقلت سيارات الإسعاف على الفور لمكان الحادث، وتم نقل المتوفين والمصابين لمستشفيات القريبة.

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