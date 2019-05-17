إجراء جديد للبابا تواضروس بشأن مقتل كاهن "مارمرقس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه طالب الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، بإجراء تحقيق داخلي في مقتل الأنبا مقار سعد كاهن كنيسة مارمرقس الرسول بشبرا الخيمة من الناحية الكنسية.

وأضاف البابا تواضروس في مقابلة تلفزيونية مساء الخميس: "الحادث جنائي، لكن ما يعطيه أبعادًا أنه يخص كاهنًا داخل كنيسة وداخل مكتب في الكنيسة، لكنه حادث جنائي وجريمة تمت، ولا نريد أن نوسع الأمر وكل أحد يعطي تفاصيل من عنده لا تمثل شيئًا محددًا".

وأكمل: "نحن طبعًا متألمون وحزانى أن يقع حادث بهذا الشكل لم نكن نحب أن تكون النهاية بهذه الصورة".

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وتابع: "طلبت من الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة أن يكون هناك تحقيق داخلي في الموضوع من الناحية الكنسية، غير تحقيقات النيابة والشرطة لنتعرف على الأسباب التي أدت لهذا الحادث لنتلافاها في أماكن أخرى".

و عن رعاية الكنيسة التي قُدِمَت لعائلتي الكاهن والقاتل، قال البابا تواضروس: "هؤلاء أولادنا، الجميع أولادنا، لازم الرعاية نقدمها، لكن لا أحب المزايدة عندما يقول أحد إن هذه ظاهرة، هي جريمة لكن نحن لا نكون متصورين أن هذا ممكن أن يحدث، كلنا مواطنون في مجتمع وأي مجتمع قابل أن يحدث فيه نقاط الشواذ هذه".

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