محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضاً فى درجات الحرارة؛ ليسود اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا ومعتدل ليلا.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وتنشط السواحل الشمالية الشرقية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 24 35
شبين الكوم 23 35
طنطا 18 34
دمنهور 18 26
الإسكندرية 17 26
بلطيم 18 26
مطروح 16 25
السلوم 14 31
سيوة 16 33
بورسعيد 18 28
دمياط 18 27
الزقازيق 21 38
الإسماعيلية 18 35
السويس 21 35
العريش 22 32
رفح 21 31
رأس سدر 23 34
نخل 15 37
نويبع 21 37
طابا 22 38
كاترين 18 32
الطور 23 38
شرم الشيخ 26 38
الغردقة 26 38
مرسى علم 26 37
الفيوم 21 35
بنى سويف 21 35
المنيا 21 36
أسيوط 21 37
سوهاج 22 38
قنا 23 41
الأقصر 26 43
أسوان 27 43
أبوسمبل 24 42
الوادى الجديد 26 41
شلاتين 25 34
أبو رماد 26 33
حلايب 27 32
رأس حدربة 27 31
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.