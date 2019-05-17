حدث ليلًا| العفو عن 560 سجينًا وحادث مروع في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 560 سجينًا.

لقيَّ شخصان مصرعهما على الأقل وأصيب 6 آخرون في حادث تصام مروع بمحور جوزيف تيتو بدائرة قسم شرطة النزهة، ويرصد الخليج 365 أهم أحداث الساعات الماضية، في التقرير التالي.

أبرزهم عبدالحليم قنديل.. السيسي يقرر العفو عن 560 سجينًا (بالأسماء)

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 560 سجينًا.

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بالصور.. السيسي يشارك في حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شارك، الخميس، في حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

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حادث مروع.. مصرع 2 وإصابة 8 في تصادم 5 سيارات بالنزهة

لقيَّ شخصان مصرعهما على الأقل وأصيب 6 آخرون في حادث تصام مروع بمحور جوزيف تيتو بدائرة قسم شرطة النزهة.

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"دماء على الأسفلت".. تفاصيل جديدة عن حادث النزهة المروع

قال "أحمد. ا" شاهد عيان على حادث تصادم 5 سيارات بمحور جوزيف تيتو بالنزهة، إن سيارة حاولت تفادي أحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق إلى الجانب الآخر لاستقلال إحدى السيارات المتجهة لميدان الحجاز، فاصطدمت بها الأخريات من الخلف.

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المتحدث العسكري: المشروعات تحتاج قوات تؤمّنها ضد أي أعمال عدائية

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إنه جرى افتتاح عدد كبير من المشروعات التنموية خلال الفترة السابقة.

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شريف عامر يقص حكاية جندي إسرائيلي سأله عن عادل إمام

نشر الإعلامي شريف عامر عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يحكي فيها عن موقف خاص بالفنان عادل إمام، أثناء تغطيته للانتفاضة الفلسطينية الثانية.

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يعود للشاشة في هذا الموعد.. مصادر توضح لمصراوي حالة شريف مدكور

علم الخليج 365، من مصادر مقربة من الإعلامى شريف مدكور، أنه تعافى وعاد إلى منزله، ويبدأ جلسات الكيماوي وقائيًا اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

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الاتحاد الأوروبي يمارس الضغط على أمريكا بشأن إجراءات المشتريات الدفاعية

تصدى الاتحاد الأوروبي الخميس ، للمطالب الأمريكية بضرورة المشاركة الأجنبية في مبادراتها الدفاعية ، مؤكدا أن صناعات الدفاع الخاصة بالتكتل أكثر انفتاحا من شريكها (الولايات المتحدة) عبر المحيط الأطلسي.

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نيويورك تايمز: ترامب أبلغ إدارته بأنه لا يريد حربا مع إيران

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الخميس، عن عدد من المسئولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، أن الأخير أبلغ القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شانهان بأنه لا يريد أن يتحول حملة الضغط الكبيرة على إيران إلى صراع مفتوح أو حرب.

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مسؤول كويتي: الوضع الإقليمي يدعو للقلق

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن الوضع الإقليمي الملتهب يدعو إلى القلق واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، مشيرا إلى أن تسارع وتيرة التصعيد تنبئ بتطورات سلبية من شأنها أن يكون لها تداعيات خطيرة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

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تحطم مقاتلة إف 16 في مستودع بولاية كاليفورنيا الأمريكية

ذكرت وسائل إعلام أمريكية مساء الخميس إن طائرة مقاتلة من طراز "إف 16" تابعة للحرس الوطني تحطمت داخل مستودع غربي قاعدة مارتش الجوية جنوبي كاليفورنيا.

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الإمارات تعلن سقوط طائرة ومقتل قائدها ومساعده

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الخميس، عن حادث سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم على متنها ٤ ركاب، ما أسفر عن وفاة قائد الطائرة ومساعده.

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