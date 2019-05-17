"بناطيل مقطعة وسلاسل".. الأزهر تعلن قائمة محظورات امتحانات نهاية العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

حذر الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، الطلاب من ارتداء ملابس غير لائقة في امتحانات نهاية العام، التي تبدأ الأسبوع المقبل.

وقال عامر، في تصريحات لمصراوي، الخميس، إن الطالب الذي يرتدي ملابس غير لائقة أو يقص شعره بطريقة غريبة خلال أداء الامتحانات، يجرى تحذيره ومطالبته بعدم تكرار ذلك مرة أخرى، وارتداء الملابس التي تليق بالمنتسبين للأزهر الشريف.

ولفت إلى أن الجامعة تخاطب الطلاب بالحسنى، بعدم تكرار الأمر مرة أخرى، َوضرورة التحلي بآداب الأزهر الشريف.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن طلاب الأزهر قدوة لزملائهم بالجامعات الأخرى، ومن ثم يجب ارتداء الملابس التي تليق بهم.

ولفت يوسف عامر إلى أن كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، أنهت استعداداتها لبدء امتحانات نهاية العام، وتؤدى حالياً امتحانات الشفوي والتخلف.

وكشف أنه تم التشديد على عمداء الكليات وأساتذة الجامعة بضرورة وضع الأسئلة من الموضوعات التي تم شرحها، والابتعاد عن الجزئيات الغامضة.

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في الوقت نفسه، علقت بعض كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، منشورات تحذر الطلاب من ارتداء البناطيل المقطعة والسلاسل والقصات الغريبة خلال امتحانات نهاية العام.

ونص المنشور الذي حصل الخليج 365 على نسخة منه، على منع الطلاب من دخول امتحانات الشفوي والتحريري حال قيامهم بعمل قصات غريبة أو ارتداء البناطيل المقطعة والسلاسل والأساور.

وأصدرت جامعة الأزهر، مطلع العام الدراسي الحالي، قرارًا بمنع الطلاب الذين يرتدون السلاسل أو الأساور الذهبية أو البناطيل المقطعة أو يقومون بحلق شعر رأسهم على طريقة القزع، من دخول الحرم الجامعى ويمكن أن يتطور الموضوع إلى الفصل من الجامعة فى حالة تكرار الأمر.

وقالت الجامعة في بيان لها، إنه تقرر منح الطالب الممنوع من الدخول مهلة أسبوعاً قبل أن يتم منعه من الوجود فى الجامعة بشكل نهائى، مؤكدة أن تلك القرارات تأتى فى إطار عودة الانضباط داخل جامعة الأزهر.

وقال الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام للبنين بجامعة الأزهر بمدينة نصر، إن الجامعة قررت منع دخول الطلاب الذين يرتدون الملابس الممزقة والساقطة التي لا تليق بالمنتسبين للأزهر، من دخول الحرم الجامعي، مع بداية العام الدراسي الحالي.