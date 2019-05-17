أخبار مصر | قرار جمهوري بالعفو عن 560 سجينا من المحكوم عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار جمهوري بالعفو عن 560 سجينا من المحكوم عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 560 مسجونًا، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها 20 (تابع) قرار رئيس الجمهورية رقم 232 لسنة 2019.

ونص القرار في مادته الأولى على: "يعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على عدد 560 محكوم عليهم، الواردة أسماؤهم وأرقام قضاياهم بالكشوف المرفقة، أولهم شيماء أحمد سعد، وآخرهم أحمد محمد محمود، وذلك ما لم يكن أى منهم محكوماً عليه فى قضايا أخرى".