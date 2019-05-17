شكرا لقرائتكم خبر عن عفو «مايو» الرئاسي..«قنديل» و«فتيات دمياط» الأبرز..و 15 فتاة بالقائمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 232 لسنة 2019 بالعفو الرئاسي عن 560 محكوم عليهم، وهو القرار المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم (20 تابع)، والمعمول به منذ تاريخ صدوره، الخميس 16 مايو 2019.

ويعد أبرز المفرج عنهم طبقًا لقرار العفو الكاتب «عبدالحليم قنديل» والمحكوم عليه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«إهانة القضاء».

وشمل العفو 15 فتاة، الأبرز بينهن 8 فتيات، حكم عليهم ضمن القضية رقم 4337 جنايات قسم أول دمياط لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا باسم «بنات دمياط».

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وهن آية عصام الشحات عمر وخلود السيد محمود السيد الفلاحجي وفاطمة محمد محمد عياد وحبيبة حسن حسن شتا وسارة محمد رمضان على إبراهيم وإسراء عبده على فرحات وفاطمة عماد الدين على أبوترك ومريم عماد الدين على أبوترك.

حيث كانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات دمياط قد قضت في 25 سبتمبر 2018، بالسجن 10 سنوات لـ3 فتيات من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين و3 سنوات لـ9 أخريات وسنتين لـ4 رجال في القضية التي عرفت إعلاميًا بقضية «بنات دمياط».

وتعود تفاصيل القضية لعام 2015 عندما تم إلقاء القبض على 16 فتاة أثناء تنظيمهم مظاهرة، بالمخالفة للقانون، بشارع التحرير، بمدينة دمياط، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفعت المساح، وعضوية المستشارين والمستشار رفعت اللواء والمستشار محمد بده.

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