شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للتوعية بالكشف المبكر عن ضعف السمع فى 5 آلاف وحدة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق خلال الأيام المقبلة، حملات للتوعية والتثقيف للأسر بآليات وأهمية الكشف المبكر عن ضعف السمع، وذلك فى أكثر من 5 آلاف وحدة صحية بالجمهورية، مع بدء تطبيق حملة الكشف المبكر مع التطعيمات الإجبارية.

ويتميز الكشف والعلاج فى الوحدات بالمجان دون تحمل أى تكلفة مالية على الأسر.

كما يجرى تطبيق برنامج لمتابعة عمليات زراعة القوقعة للأطفال ضعاف السمع، يتضمن تنظيم جلسات تخاطب للأطفال لتحقيق أقصى استفادة من عملية الزرع.