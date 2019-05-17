مصرع 3 أشخاص و إصابة 7 أخرين فى تصادم 6 سيارات بالنزهة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 3 أشخاص مصرعهم و أصيب 7 آخرين فى تصادم 6 سيارات أعلى محور جوزيف تيتو بمنطقة النزهة، مما أدى إلى توقف حركة المرور. وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين للمستشفى. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى محور جوزيف تيتو بوقوع حادث مرورى، و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات. Advertisements

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