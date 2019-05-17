"دماء على الأسفلت".. تفاصيل جديدة عن حادث النزهة المروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قال "أحمد. ا" شاهد عيان على حادث تصادم 5 سيارات بمحور جوزيف تيتو بالنزهة، إن سيارة حاولت تفادي أحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق إلى الجانب الآخر لاستقلال إحدى السيارات المتجهة لميدان الحجاز، فاصطدمت بها الأخريات من الخلف.

وأضاف الشاهد لمصراوي، الذي كان ينتظر سيارة تقله لمدينة السلام، أن الحادث وقع قبل أذان الفجر بساعة "كانوا عاوزين يلحقوا السحور"، وأن قيادتهم بسرعة عالية حالت دون تفاديهم الاصطدام بالسيارة الأولى.

وذكر الشاهد أن السيارات تحطمت بشكل كامل، وسالت دماء الضحايا على الأسفلت.

ولقي شخصان مصرعهما على الأقل وأصيب 6 آخرون في الحادث.

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وقال مصدر أمني إنه جارِ حصر الضحايا والمصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف على الفور لمكان الحادث، وتم نقل المتوفين والمصابين لمستشفيات السلام والنزهة ومصر الجديدة.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بخدمات مكثفة وأوناش لرفع آثار الحادث وفتح الطريق وإعادة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى.

يذكر أن حوادث التصادم تكثر بمحور جوزيف تيتو، لعدم وجود أماكن لعبور المشاة، ما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.

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