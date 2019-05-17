محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي ومحمود السعيد:
لقيَّ شخصان مصرعهما على الأقل وأصيب 6 آخرون في حادث تصام مروع بمحور جوزيف تيتو بدائرة قسم شرطة النزهة.
وقال شهود عيان، إن سبب الحادث يعود لمحاولة سيارة مسرعة تفادي أحد الأشخاص أثناء عبوره محور جوزيف تيتو بالنزهة (أحد الطرق السريعة) ما أدى لاصطدام عدة سيارات بها من الخلف.
وأضاف شهود العيان، أن 5 سيارات تحطمت بشكل كامل جراء الحادث، ما تسبب في إغلاق الطريق.
وانتقلت سيارات الإسعاف على الفور لمكان الحادث، وتم نقل المتوفين والمصابين لمستشفيات السلام والنزهة ومصر الجديدة.
ودفعت الإدارة العامة للمرور بخدمات مكثفة وأوناش لرفع آثار الحادث وفتح الطريق وإعادة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر حادث مروع.. مصرع 2 وإصابة 8 في تصادم 5 سيارات بالنزهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.