حادث مروع.. مصرع 2 وإصابة 8 في تصادم 5 سيارات بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي ومحمود السعيد:

لقيَّ شخصان مصرعهما على الأقل وأصيب 6 آخرون في حادث تصام مروع بمحور جوزيف تيتو بدائرة قسم شرطة النزهة.

وقال شهود عيان، إن سبب الحادث يعود لمحاولة سيارة مسرعة تفادي أحد الأشخاص أثناء عبوره محور جوزيف تيتو بالنزهة (أحد الطرق السريعة) ما أدى لاصطدام عدة سيارات بها من الخلف.

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وأضاف شهود العيان، أن 5 سيارات تحطمت بشكل كامل جراء الحادث، ما تسبب في إغلاق الطريق.

وانتقلت سيارات الإسعاف على الفور لمكان الحادث، وتم نقل المتوفين والمصابين لمستشفيات السلام والنزهة ومصر الجديدة.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بخدمات مكثفة وأوناش لرفع آثار الحادث وفتح الطريق وإعادة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى.