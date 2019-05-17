شريف عامر يقص حكاية جندي إسرائيلي سأله عن عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الإعلامي شريف عامر عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يحكي فيها عن موقف خاص بالفنان عادل إمام، أثناء تغطيته للانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وكتب "عامر": "خلال تغطيتي للانتفاضة الفلسطينية الثانية عطلني جندي احتلال اسرائيلي:

- أنت شكلك مش مصري .

- نعم!؟

- تعرف عادل إمام؟

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- ساكن في الشارع اللي جنبي.

ومشيت أشوف شغلي.

(كان أ.عادل ساكن جنبنا في المهندسين )، الفن قوة، وعادل إمام في الفن قوة عظمى يعترف بها العدو والحبيب".

ويحتفل الزعيم عادل إمام اليوم بعيد ميلاده، التاسع والسبعين.

وُلد عادل إمام في 17 مايو 1940، ويعتبر أحد أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي، واشتهر بأداء الأدوار الكوميدية التي مزجت في كثير من الأفلام بالرومانسية والسياسية والقضايا الاجتماعية.