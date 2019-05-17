أبرزهم عبدالحليم قنديل.. السيسي يقرر العفو عن 560 سجينًا (بالأسماء)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 560 سجينًا.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الخميس 16 مايو، قرار الرئيس السيسي رقم 232 لسنة 2019.

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وشمل القرار أسماء السجناء الصادر بحقهم قرار العفو.

وينص القرار على: "يُعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقي منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها علي عدد (560) محكوم عليهم، والواردة أسمائهم وأرقام قضاياهم بالكشوف المرفقة، مالم يكن محكومًا أي منهم عليه في قضايا أخرى.

وجاء نص القرار والأسماء: