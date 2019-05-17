مصر | التحريات الأولى لمشاجرة البساتين.. "طفلة مصابة وخلاف مادى"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحريات الأولى لمشاجرة البساتين.. "طفلة مصابة وخلاف مادى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة البساتين في محافظة القاهرة، حول المشاجرة التي أصيب على إثرها أكثر من 10 أشخاص، بأن هناك طفلة من بين المصابين، قريبة أحد أطراف المشاجرة، مشيرة إلى أن السبب الحقيقي وراء نشوب المشاجرة بالأسلحة البيضاء، وأسطوانات الغاز، أنه خلاف ماديا، أدى إلى تراشق كلا الطرفين بالألفاظ، مما أسفر عن صفع الأول للثاني، فاستعان الأخير بأقاربه وأصدقائه.

وكان قسم شرطة شرطة البساتين، قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب مشاجرة عنيفة بشارع 14 بمساكن أطلس بين عدد من الأهاي وقوع مصابين.

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان المشاجرة، وجارِ السيطرة عليها، ودلت التحريات الأولية، أن مشادة كلامية نشبت بين شخصين تعدى فيها أحدهما على الآخر تطورت إلى مشاجرة استعان فيها كلا منهم بأقربائه وأنصاره واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والحجارة والشوم.

كما دلت التحريات أن أحد المصابين طفلة صغيرة وتم نقلها في حالة حرجة إلى المستشفى فيما يحاول رجال الشرطة السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.