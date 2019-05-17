مصر | إصابة 20 شخصا فى مشاجرة بالأسلحة بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 20 شخصا فى مشاجرة بالأسلحة بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشبت مشاجرة، منذ قليل، بين عدد من الأشخاص بالبساتين، أسفرت عن إصابة 20 مصابًا، بعد تراشق الطرفين بأسطوانات الغاز، وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج.

وتعود الواقعة عندما وردت معلومات لمأمور قسم البساتين، تفيد بنشوب مشاجرة في أحد المقاهي بدائرة القسم، بين طرفين أدت إلى تفاقم الوضع وتراشق العديد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء وأسطوانات الغاز، وألقت قوات الأمن القبض على عدد من الأشخاص.