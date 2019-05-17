انت الان تتابع عمرو خالد: أدوية للقلب لا تحقق الشفاء إلا بذكر الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عمرو خالد

قال الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، إن ذكر "لا إله إلا الله"، يعتبر علاج لما يصيب القلوب من أمراض، وهو إقرار بوحدانية الله تعالى، بأنه لا يوجد خالق لهذا الكون سواه، ولا ند له أو شريك، وأضاف في الحلقة الحادية عشر من برنامجه الرمضاني "فاذكروني"، التي خصصها للحديث عن ذكر "لا إله إلا الله"، أن هناك أمراضًا تصيب القلوب لا دواء لها إلا ذكر الله تعالى، مشددا على أن في القلب خوف لا يطمئن إلا بذكر الله، وفي القلب قلق لا يثبت إلا بذكر الله، وفي القلب جشع لا يغني القلب إلا ذكر الله،

وتابع: "في القلب تشتت ولا يجمع شتات القلب إلا ذكر الله، وفي القلب حزن لا يخفف إلا بذكر الله، وفي القلب شهوات ومعاصي ولا يقوى القلب شيء أمام المعاصي إلا ذكر الله". وأوضح خالد، أن في القلب غفلة مميتة، وأنه لا يحيى موت القلب إلا ذكر الله، "أو من كان ميتًا فأحييناه"، مشددًا على أن أدوية للقلب لا تتحقق إلا

Advertisements