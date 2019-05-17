شكرا لقرائتكم خبر عن عفو صحي عن الكاتب «عبد الحليم قنديل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، على عفو صحي، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 232 لسنة 2019 بالعفو عن 560 محكوم عليهم، بتاريخ 16 مايو 2019، وهو القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية بعددها رقم 20، والمفعل منذ تاريخ صدوره.

صورة من العفو المنشور بالجريدة الرسمية _ العدد رقم 20

كان «قنديل» قد حكم عليه بقضاء عقوبة السجن لثلاث سنوات، في القضية المعروفة بـ«إهانة القضاء» في العام، وكان السجين قد أصيب بأزمة صحية وتم نقله إلى مستشفى السجن لتلقي العلاج، حتى تضمن قرار العفو الأخير اسمه.

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كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حمادة شكري قد قضت بحبس محمد مرسى وسعد الكتاتني، و18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

والمتهمون في القضية والصادر بحقهم حكما بالحبس 3 سنوات هم: عصام سلطان، ومحمود الخضيري، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدي الفخراني، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبدالحليم قنديل، ونور الدين عبدالحفيظ، وأحمد حسن الشرقاوي، ووجدي غنيم، وعصام عبدالماجد، وعبدالرحمن يوسف القرضاوي، ومحمد مرسى العياط، وأحمد أبوبركة، ومحمد محسوب.

يذكر أن محكمة النقض، كانت قد رفضت الطعون المقدمة من محمد مرسي وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بإهانة القضاء، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم.