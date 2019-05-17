18.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة

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برنامج تكافل وكرامة - أرشيفية
استعرضت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية، مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2019-2020، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم، مؤكدة أن موازنة برامج الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن بالعام المالي الجديد تتضمن 18.5 مليار جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه عن موازنة العام الحالى 2018-2019، حيث بلغت مُخصصات الحماية الاجتماعية نحو 17.5 مليار جنيه، مشيرة إلى أن إجمالي موازنة الوزارة تبلغ 19.6 مليار جنيه أي أن 97% من موازنة الوزارة تخصص لبرامج الحماية الاجتماعية.
وكشفت القباج، استبعاد 13 ألف أسرة متوفاة من برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة، بعد الربط الإلكترونى بين قطاعى التضامن الاجتماعى والصحة والسكان.وأوضحت أن الوزارة تعمل على تطوير الوحدات الاجتماعية والبالغ عددها 2600 وحدة على مستوى الجمهورية، وأنه تم تطوير حوالى 620 وحدة حتى الآن، وأن الوزارة ستعمل على
وكشفت القباج، استبعاد 13 ألف أسرة متوفاة من برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة، بعد الربط الإلكترونى بين قطاعى التضامن الاجتماعى والصحة والسكان.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تطوير الوحدات الاجتماعية والبالغ عددها 2600 وحدة على مستوى الجمهورية، وأنه تم تطوير حوالى 620 وحدة حتى الآن، وأن الوزارة ستعمل على استكمال عملية التطوير لباقى الوحدات خلال العام المالى 2019/2020.
وأضافت أن التحدى الأكبر الذى يواجه الوزارة هو الإعانات التى تذهب للجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن العوائد على الأخصائيين الاجتماعيين بالجمعيات الأهلية ضعيفة وتتراوح بين 350 إلى 600 جنيه حد أقصى.
وعلق حسين عيسى، أن قطاع الحماية الاجتماعية يخوض تجرية غير مسبوقة وتحويل الدعم العيني لنقدي من خلال تكافل وكرامة، مشيرا الى أن 60? من قرض النقد الدولي يخصص للحماية الاجتماعية.
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