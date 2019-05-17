شكرا لقرائتكم خبر عن «مدفن صحى» يثير الرعب فى العبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منذ أيام فوجئ سكان العبور الجديدة في القليوبية بقرار نقل المدفن الصحى بالخانكة وأبوزعبل إلى العبور، وهو الأمر الذي يمكن أن يتسبب في أضرار صحية كبيرة للمواطنين.

وأعرب عدد من سكان العبور عن رفضهم إنشاء مدفن صحى بالمدينة، من خلال هاشتاج #لا_لمدفن_القمامة_بالعبور، على الصفحات الخاصة بالمدينة على صفحات التواصل الاجتماعى، بالإضافة لتقديم بعض الأهالى شكاوى لجهاز المدينة، ومجلس الوزراء، ووزارة البيئة، ومحافظ القليوبية، لإعلان رفضهم تأسيس مدفن صحى، مرفقة بحملة توقيعات من السكان وتوقيعات إلكترونية.

وأعلن البعض اللجوء للقضاء لوقف هذا المشروع، بالإضافة لرفع عدد من المحامين في المدينة دعاوى قضائية بالقضاء الإدارى المستعجل بمحكمة القضاء الإدارى ببنها لوقف تنفيذ مشروع المدفن الصحى لأضراره الصحية على البيئة والسكان.

كان محافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق قد تفقد موقع المدفن الصحى الذي يقع على مساحة 65 فدانا، تمهيدا للبدء في إنشائه لاستيعاب المخلفات الصلبة الناتجة من المحافظة، ومن المخطط، بحسب بيان صادر عن المحافظة، أن يتم تصميم المدفن بحيث يتوافق مع الاشتراطات الموجودة في حماية البيئة الأمريكية والخاصة بتصميم المدافن الصحية للمخلفات الصلبة، ومن المقرر أن يتكون بشكل عام من خلية واحدة للدفن، ومنطقتين مخصصتين لتخزين المخلفات المرفوضة، ومنطقتين إداريتين وطرق داخلية، ومن المتوقع وضع حجر الأساس للمدفن خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال إيهاب صابر، أحد السكان، عضو نقابة محامى العبور، إن السكان فوجئوا بهذا القرار وإن المدفن في منطقة قريبة من الكتلة السكنية حيث تبعد عنها مسافة 14 كيلومترا فقط، بالإضافة إلى تواجد المدفن في اتجاه الرياح ما يسهم في انتشار الروائح الكريهة بشكل مستمر في المنطقة وزيادة الأمراض والأوبئة بين الأطفال.

وأضاف أن هذا القرار له أضرار كبيرة على البيئة بالإضافة إلى أن الجزء المفتوح من المدفن يعمل بشكل غير علمى، واشتكى السكان القريبون من المنطقة من انبعاث رائحة كريهة من المنطقة تصل إلى العمارات السكنية.

Advertisements

وأوضح أنه سيتم إعداد حملة توقيعات لجميع سكان المدينة لإعلان رفض المشروع وإرفاقها بالدعوى، بالإضافة لإرفاق شكاوى السكان للمحافظة وجهاز المدينة ومجلس الوزراء ووزارة البيئة، خاصة أن المدفن متواجد في اتجاه الرياح وبجوار مشاريع الإسكان الجديدة بمدينة العبور الجديدة.

وأوضح محمد زيدان، المحامى، أحد سكان مدينة العبور، أنه تم جمع توقيعات مكتوبة وإلكترونية مرفقة بشكاوى مكتوبه لرئيس الجمهورية، ووزارة البيئة، ومحافظة القليوبية، لإعلان رفض المشروع من قبل السكان.

وأشار إلى أن هناك مدفنا عشوائيا للقمامة في آخر مدينة النهضة التابعة لمحافظة القاهرة، والمتاخمة لمدينة العبور، وتمت إزالته في نهاية 2018، ونقله لمدينة العبور الجديدة، وتم تشغيله بشكل عشوائى وتتصاعد منه الحرائق، وتم التواصل مع وزارة البيئة بشكاوى عدة. وأكد رئيس جهاز العبور الجديدة أنه تم ردم المدفن وبالفعل انخفضت حدة الانبعاثات من المدفن.

وأوضح محمد هيكل، أحد السكان، أن هناك محاولات لتشويه المدينة وعدم تطويرها، بدأت بالسماح للباعة الجائلين وفتح محال في المناطق السكنية بالمخالفة لقانون هيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة لعدم وجود حملات فعالة للقضاء على العشوائيات في مدينة العبور.

من جانبه، قال الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن المدفن الصحى صدر له قرار من رئيس مجلس الوزراء بتخصيص مساحة 231080 مترا لإنشاء مدفن صحى بصحراء العبور، لاستيعاب واستقبال المخلفات، وتم عمل الدراسات البيئية اللازمة لإنشاء مدفن صحى محكوم بأحدث الأساليب التكنولوجية المتوافقة مع الاشتراطات الموجودة بوزارة البيئة، والتى لا تمثل أي خطورة على حياة المواطنين، حيث سيتم حفر خلايا تحت الأرض ودفن القمامة بها وعزلها تدريجيا ومصممة حسب المعايير العالمية ويُعمل بهذه الأنظمة في كل دول العالم.

وأضاف المحافظ أن موقع المدفن يبعد بشكل كبير عن الكتلة السكنية، وتم عمل دراسات الأثر البيئى اللازمة، ومن المقرر أن يستوعب المدفن القمامة لمدة 3 سنوات فقط يتم بعدها التغطية والعزل النهائى للمدفن وتحويله لمنطقة خضراء ذات شكل حضارى.

وأوضح أن المحافظة لن تقيم أي مشروعات من شأنها الإضرار بصحة أي مواطن، وهذا المشروع يتوافق تماما مع الشروط البيئية المتوافق عليها عالميا، وسيتم إدارة المشروع بصورة محكمة تضمن الدفن الصحى للمخلفات ومتابعة عملية العزل الجيد لعدم حدوث أي انبعاثات أو روائح كريهة تؤذى المواطنين.