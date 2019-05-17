شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى عبد المجيد لمنتقدى حجب المواقع السارقة للمسلسلات: تدافعون عن "حرامية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، عن أسفها واستغرابها من الذين ينتقدون خطوة حجب المواقع المتخصصة فى عرض المسلسلات والأفلام مجانًا للجمهور، واصفة هؤلاء المنتقدين بأنهم يدافعون عن "حرامية".



ودعت "عبد المجيد"، المواقع التى تريد عرض المسلسلات والأفلام إلى السير فى الطريق المشروع والقانونى، وعدم السير للطرق غير المشروعة والسرقة والنصب، مضيفة: "من يفعل ذلك يعتدى على قانون الحماية الفكرية، كما أنه اغتصاب علنى لحقوق المنتجين وسرقة جهرًا للأعمال الفنية.



وأضافت، فى تصريحات لـ"الخليج 365": "كما كنا نطلب الأعلى للإعلام والجهات المختصة بمواجهة السفور والأعمال المتدنية والتى فيها تشويه للمصريين وحضارتهم وعاداتهم وتقاليدهم، علينا أيضًا أن نشيد بمواقف هذه المؤسسات حال حمايتها لحقوق المنتجين وأصحاب الفكر"، مضيفة: "أنا مستغربة جدًا من الناس اللى بدافع عن المواقع التى تسرق الأعمال الدرامية وتعرضها بالمجان، فهؤلاء يدافعون عن الحرامية، ونحن نريد أن نكون فى دولة قانون كل واحد فى البلد يأخذ حقه ويقوم بالواجبات التى عليه".



وتابعت: "على الأجهزة والجهات المختصة ضبط وحماية الحقوق للجميع وتعاقب كل من يتعدى على الحقوق الفكرية والمادية والأدبية"، متسائلة: "هل فى حد فى الدنيا ضد القانون، فأغلب الدول المتقدمة والمحترمة تعاقب من يعتدى على الأعمال الفنية بطريقة غير مشروعة".