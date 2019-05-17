خبير قانوني: البابا تواضروس الثاني ساهم في صد المؤامرات الخارجية ضد مصر

وجه المستشار محمد سالم الخبير القانوني البارز الشكر للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية المصرية بطريرك الكرازة المرقسية على دوره الوطني الكبير في خدمة مصر دولة وشعبا من خلال صده لمؤامرات خارجية عديدة حاول البعض حياكتها ضد الوطن.

وأكد سالم في تصريحاته أن البابا تواضروس رفض كل المحاولات الغربية التي تحاول أن تزرع الفتنة في مصر من خلال الترويج لوجود اضطهاد للمسيحيين حيث شدد البابا على أن مسلمي مصري ومسيحييها وحدة واحدة ولا يقبلون اي تدخل غربي في شؤونهم مما أصاب مشعلي الفتن بالصدمة.

ويرى الخبير القانوني البارز ضرورة تكريم البابا تواضروس تكريما يليق بدوره الوطني الكبير الذي لعبه ولا يزال يلعبه فقط من أجل خدمة مصر دولة وشعبا وهو دور لعبه أيضا شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب ويستحق هو الآخر التكريم عليه، على حد تعبيره.

Advertisements