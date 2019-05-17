السيطرة على مشاجرة بالمولوتوف بمحيط مترو فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تمكنت قوات الشرطة بالجيزة، اليوم الجمعة، من السيطرة على مشاجرة نشبت بين طرفين بمحيط محطة فيصل لمترو الأنفاق.
مصدر أمني مسؤول أرجع سبب المشاجرة إلى تجدد خلافات قديمة، نافيا وقوع إصابات، مؤكدا السيطرة على الموقف وعودة الحياة إلى طبيعتها بالمنطقة.
لقى العقيد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بمحيط مترو فيصل.
وانتقل الرائد محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور إلى محل البلاغ على رأس قوة أمنية ضمت النقيب أيمن سكوري والنقيب هشام شهاب معاونا المباحث؛ للسيطرة على الموقف.
وأفاد شاهد عيانبأن المشاجرة وقعت بين الطرفين بموقف السيارات المتاخم لمحطة المترو، وأن الطرفين تراشقا بزجاجات المولوتوف الحارقة.
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