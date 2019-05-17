مشاجرة بالأسلحة النارية والمولوتوف بمحيط مترو فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف بمحيط محطة فيصل لمترو الأنفاق مساء الخميس.

تلقى العقيد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بمحيط مترو فيصل.

وانتقل الرائد محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور إلى محل البلاغ على رأس قوة أمنية للسيطرة على الموقف، وأكد مصدر أمني مسؤول "السبب غير معروف حتى الآن".

شاهد عيان أفاد في اتصال هاتفي لمصراوي بأن المشاجرة وقعت بين الطرفين بموقف السيارات المتاخم لمحطة المترو، وأن الطرفين تراشقا بزجاجات المولوتوف الحارقة وسط حالة من الذعر انتاب المارة.