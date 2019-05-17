المتحدث العسكري: المشروعات تحتاج قوات تؤمّنها ضد أي أعمال عدائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إنه جرى افتتاح عدد كبير من المشروعات التنموية خلال الفترة السابقة، مؤكدًا أن القوات المسلحة تدعم جهود الدولة في التنمية والتطوير وتشرف على العديد من المشروعات وخاصة فيما يخص شبه جزيرة سيناء، في أكثر من 312 مشروعًا في كافة المجالات المختلفة.

وأكد الرفاعي، خلال مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، اليوم الخميس، أن مشروعات التطوير تحتاج إلى قوات تؤمّنها ضد أي أعمال عدائية تحاول أن تعرقل مسيرة الدولة في التنمية.

وأوضح أن القوات المسلحة نفذت مجموعة من العمليات النوعية ضد البؤر الإرهابية، بالإضافة إلى القضاء على 47 إرهابيًا، كما استهدفت القوات الجوية 29 ملجئًا ومخبئًا للعناصر الإرهابية.

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وأكد المتحدث العسكري، أن الضربات الجوية تتم خارج التجمعات السكانية حفاظًا على أرواح المدنيين، معلنًا اكتشاف وتدمير 385 عبوة ناسفة، وضبط وتدمير 33 سيارة و8 دراجة كانت تستخدم بواسطة العناصر الإرهابية وعدد كبير من الملاجئ والمخابئ التي كان بداخلها كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من مختلف الأعيرة، و2 فتحة نفق، بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

وأوضح العقيد تامر الرفاعي، أن الحدود الغربية والجنوبية تواجه العديد من التهديدات الخارجية من محاولات تسلل العناصر الإرهابية أو تهريب أسلحة وذخائر، أو مواد مخدرة تضر الشباب من شعب مصر، وخلال الفترة السابقة استهدفت القوات الجوية 93 عربة دفع رباعي على الحدود الغربية والجنوبية خاصة بالعناصر الإرهابية، وضبطت قوات حرس الحدود عدد كبير من الأسلحة والذخائر، و585 بندقية و2 رشاش و80 خزنة و2088 طلقة مختلفة الأعيرة وكميات كبيرة من المواد المخدرة، و646 كجم من الحشيش و7707 من نبات البانجو و10 كجم من مادة الأفيون و633 ألف قرص مخدر، واكتشاف وتدمير 102 فدان من نبات الخشخاش والبانجو، وضبط عدد 172 عربة تستخدم في أعمال التهريب.

كما أعلن إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية عن طريق الحدود البرية الغربية والجنوبية، لعدد 1048 فرد من جنسيات مختلفة، وضبط عدد كبير من السجائر المسرطنة، لافتًا إلى أن القوات البحرية جاهزة على مدار 24 ساعة لتنفيذ مهامها المخططة لحماية وتأمين كافة السواحل المصرية وجميع الأهداف الاقتصادية وحماية الثروات المعدنية والنفطية داخل المياه الإقليمية والاقتصادية في البحر المتوسط والأحمر، ومكافحة أي أعمال تسلل أو تهريب عبر السواحل المصرية.

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